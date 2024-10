Engenheira atropelada por rolo compressor morre em Macaé

A engenheira Rafaela Martins, de 27 anos, morreu nesta segunda-feira (7), depois de ser atropelada por um rolo compressor que perdeu o freio em uma obra no Terminal de Cabiúnas (TECAB), localizada em Macaé, Região Norte Fluminense.

Rafaela era funcionária da empresa MJ 2 Construções, que presta serviço para a Petrobras. O acidente aconteceu na área dos galpões de resíduos.

A engenheira foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Lagomar, porém não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a Petrobras, uma comissão será montada com o objetivo de investigar as causas do acidente. Os órgãos competentes e a empresa MJ2 estão acompanhando a situação.

O Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro) se posicionou lamentando o falecimento e ressaltaram a necessidade de fortalecer as medidas de segurança nos ambientes de trabalho.

Além deles, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e outros sindicatos que têm relação à categoria também se manifestaram lamentando pela perda e ratificaram o comprometimento com a luta por melhores condições de segurança para os trabalhadores.

Rafaela será velada nesta terça-feira (8), em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, às 11h. Amigos e familiares realizaram homenagens à engenheira, nas redes sociais.