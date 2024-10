Polícia procura envolvidos na morte de funcionário de empresa petrolífera em São Gonçalo

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (07), um cartaz com título - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do grego Meletios Barmpas, de 46 anos, que morreu após ser baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto, no final da noite deste domingo (6), na BR-104, na altura da comunidade do Brejal, em Marambaia, São Gonçalo, quando voltava para casa em Ipanema, na Zona Sul do Rio.



A vítima, que trabalhava em uma empresa petrolífera, estava com a mulher e o filho de 10 anos voltando de Búzios, na Região dos Lagos, quando foi atacado por criminosos, em uma região ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Barmpas teria jogado o carro, um Jeep Compass, em cima da motocicleta dos bandidos, que atiraram e tentaram assaltá-lo novamente, e depois fugiram em direção ao bairro de Marambaia.

O estrangeiro foi socorrido por policiais do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda (7).



A Polícia Civil fez perícia no carro do estrangeiro. Agentes da DHNSG, buscam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas na tentativa de buscar informações sobre os autores do crime.



A DHNSG, pede que qualquer informação sobre a identificação dos envolvidos, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido