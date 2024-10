Marcos Abrahão, do União Brasil, é eleito prefeito de Rio Bonito

Neste domingo (6), Rio Bonito elegeu seu novo prefeito, Marcos Abrahão, com 28,43% dos votos válidos. O candidato do União Brasil ultrapassou seus principais adversários Ultinho Delaroli(PL), que ficou em segundo lugar com 26,90% e o atual prefeito, Leandro Peixe (Solidariedade), que terminou a eleição com 26,55%.

As eleições na cidade tiveram 37.272 votos totais, o que inclui 663 votos brancos, 1,78% dos votos totais, e 1.145 votos nulos, 3,07%. A abstenção foi de 8.861 eleitores, 19,21% do total de aptos a votar.

Leia mais:



2º turno: Rodrigo Neves e Carlos Jordy reagem ao resultado eleitoral em Niterói

Marcelo Delaroli, do PL, é reeleito prefeito de Itaboraí

Marcos Abrahão tem 62 anos e é policial militar aposentado. Começou sua carreira política em 2000, quando foi eleito vereador por Rio Bonito. Ele declarou um patrimônio de R$ 125.000. O vice-prefeito eleito foi o Pastor Carlos Magno, do PRD, de 47 anos.



Os dois fazem parte da coligação É HORA DE UNIÃO - RIO BONITO EM PRIMEIRO LUGAR!, formada pelos partidos UNIÃO, PSD e PRD.