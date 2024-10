Policial militar é baleado durante confronto na Zona Oeste do Rio

Um policial militar foi baleado na cabeça, no ombro e braço durante um confronto entre PMs do 14º BPM (Bangu) e traficantes na comunidade Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, na noite da última sexta-feira (4). Seu estado de saúde é grave.

Segundo colegas de farda do agente, que é lotado no Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 14º BPM e não teve a identidade divulgada, ao menos 10 criminosos atacaram os PMs, quando eles estavam em uma viatura na localidade conhecida como Favelão. Em seguida, houve um confronto e troca de tiros.

Leia também:

Polícia Civil prende 'soldado do tráfico' na comunidade do Fubá

PF apreende R$ 1,8 milhões em operação contra crimes eleitorais na Barra da Tijuca



Após ser alvejado, o sargento foi socorrido por colegas até Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas foi transferido, durante a madrugada deste sábado (5), para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no bairro Estácio. Ele passou por cirurgia e permanece internado em estado grave.



A Polícia Militar informou que equipes do 18° BPM (Jacarepaguá), com apoio de outras unidades do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA), realizavam policiamento quando foram atacados. Ainda de acordo com a PM, os autores dos disparos fugiram. O policiamento permanece reforçado na região da Gardênia Azul.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 32ª DP (Taquara).