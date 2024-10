Polícia Civil prende 'soldado do tráfico' na comunidade do Fubá

Policiais civis da 29ª DP (Madureira) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (Ssinte) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (04), um homem que exerce a função de "soldado do tráfico de drogas" na comunidade do Morro do Fubá, na Zona Norte. O criminoso foi capturado enquanto recebia cuidados médicos em um hospital, no bairro de Marechal Hermes.

Após troca de informações entre os setores de Inteligência, os agentes tomaram conhecimento de que o criminoso havia sido hospitalizado, após ter sido baleado na região do abdômen durante um confronto entre facções criminosas rivais que disputam o domínio territorial das comunidades do Campinho e do Fubá.

Segundo o apurado, o preso pertence à organização criminosa que atualmente detém o controle territorial das comunidades que compõem o Complexo da Serrinha, Morro do Campinho e Fubá.



Ele tem a função de proteger e enfrentar criminosos rivais ou agentes públicos que acessem o interior das comunidades, além de participar ativamente das invasões e retomada de territórios de interesse do grupo.

Durante o socorro, a família dele informou aos médicos e aos policiais que o homem havia sido vitimado por uma bala perdida e que não pertencia ao tráfico de drogas local, fato que foi facilmente desmentido pelos órgãos de inteligência da Polícia Civil, que monitoravam o grupo, distinguindo o relato dos familiares da participação do criminoso no confronto armado ocorrido no dia anterior ao da prisão, no Fubá.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de associação para o tráfico de drogas.