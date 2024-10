PF apreende R$ 1,8 milhões em operação contra crimes eleitorais na Barra da Tijuca

A Polícia Federal realizou uma operação contra crimes eleitorais na Barra da Tijuca, na zona oeste, onde apreendeu R$ 1,8 milhões, na noite desta quinta feira (3). A quantia foi encontrada no interior de dois veículos estacionados na garagem de um centro empresarial.

Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão na sede de duas empresas. O dono de uma delas é suspeito de praticar corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pela 188ª Zona Eleitoral da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro.

O dinheiro encontrado estava dentro de caixas de papelão e foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para o prosseguimento das investigações.

A ação foi desenvolvida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais (GET) e pela Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (Delinst) da PF no Rio de Janeiro. Com esta apreensão, a terceira realizada nesta semana, a PF contabiliza, até aqui, o montante de R$ 3.929.040,00, em espécie, apreendidos em ações de combate à prática de corrupção eleitoral no ano de 2024.

Nesta quinta feira (3), a PF também apreendeu R$ 150 mil em espécie no Centro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os agentes abordaram um candidato a vereador e seu segurança que estavam em posse do dinheiro, á suspeita é de que á quantia seria usado para compra de votos.

Na última segunda (2), um homem também já havia sido preso em flagrante com R$ 1.920.000 em espécie, em um estacionamento no Centro de Duque de Caxias, na Baixada. Segundo ás autoridades, esse dinheiro seria usado também para a compra de votos.