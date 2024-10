Suspeito de matar morador de rua, adolescente de 14 anos é apreendido

Um adolescente de 14 anos foi apreendido em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio, acusado pela morte de um homem em situação de rua. O crime aconteceu na última segunda-feira (30); câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima é atingida com facadas no pescoço enquanto se abrigava debaixo de uma marquise. Segundo a Polícia, o menor confessou o crime.

As investigações apontam que o morador de rua insultou a mãe do adolescente, já falecida, o que teria sido apontado como motivação para o crime. Em depoimento, o suspeito teria dito ter premeditado o crime e não demonstrou remorso. Ele foi localizado em uma barbearia e levado para a 151ª DP.

