MPE apreende R$55 mil com vereador acusado de coação eleitoral

O Ministério Público Eleitoral (MPE) prendeu duas pessoas e apreendeu R$ 54,9 mil em espécie com um vereador em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante uma operação para investigar o envolvimento de milicianos em crimes eleitorais na região. Segundo as investigações, há indícios de coação eleitoral e compra de renúncia de candidatas.

Em uma das ações, os agentes cumpriram seis mandatos de busca e apreensão no bairro Xavantes. As denúncias apuradas pelo MPE indicam que um grupo de milícia que atua na região está obrigando eleitores a votar em um candidato a vereador em troca de proteção política por parte do parlamentar. Dois homens foram presos em flagrante durante o cumprimento destes mandados, por porte ilegal de arma de fogo.

Na mesma ação, os agentes apreenderam os R$ 54,9 mil em posse do vereador Matheus Igual a Você (Republicanos), que tenta a reeleição na Câmara de Belford Roxo. O político está sendo investigado pelas Promotorias Eleitorais da região.



Além dos crimes de coação, os agentes também cumpriram hoje oito mandados de busca e apreensão em uma investigação de denúncias de aliciamento de candidatas. Relatos recebidos pelo MPE indicam que as mulheres candidatas a vereadoras de uma determinada coligação estariam recebendo compensação financeira de partidos rivais para renunciar à disputa eleitoral.

Após desistir da candidatura, as candidatas passavam a apoiar candidatos de partidos políticos que não integravam a sua coligação. O MPE segue investigando os casos. As ações desta sexta (04) contaram com o apoio da Subsecretaria de Inteligência e da Polícia Militar.