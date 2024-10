Policiais prendem homens por atropelamento de idosa e adulteração de placa em São Gonçalo

Policiais civis da 73ª DP (Neves) prenderam dois homens em flagrante pelos crimes de lesão corporal e adulteração de sinal identificador de veículo, nesta quarta-feira (02/09), em São Gonçalo. A dupla, que tinha atropelado uma idosa, foi abordada por agentes que passavam pela região do Barro Vermelho.

Durante o socorro e atendimento aos envolvidos, os policiais notaram que a moto utilizada pelos criminosos estava com a placa parcialmente coberta por um adesivo, dificultando a identificação correta. O motociclista que conduzia o veículo no momento do atropelamento não possui habilitação.

Os criminosos não se feriram no acidente e foram conduzidos à delegacia. Já a idosa foi levada para um hospital da região.

