Festival do Rio terá mais de 300 filmes exibidos em salas de cinema diferentes até 13 de outubro

Sessão do Festival do Rio 2023 com sala lotada - Foto: Davi Campana/Divulgação

A 26ª edição do Festival do Rio vai agitar a cidade maravilhosa com a exibição de diversos filmes internacionais e nacionais, em 12 cinemas diferentes, com um total de 22 salas e mais de 3 mil lugares para o público aproveitar. O evento começou nesta quinta feira (3) e vai até o dia 13 de outubro.

Filmes de diferentes países indicados para lutar por uma vaga no Oscar estão entre as produções que serão exibidas ao público. Os valores dos ingressos variam entre R$ 16 (meia) e R$ 32 (inteira), além de outras promoções também existiram sessões gratuitas. Os ingressos individuais estão à venda no site Ingresso.com e também podem ser comprados diretamente nas bilheterias dos cinemas participantes.

Nesse ano, uma das novidades em relação ao festival anterior está relacionada ao projeto Cinema Circulação, ampliando ainda mais o alcance do evento com novos espaços exibindo os filmes na Zona Norte do Rio. Os cinemas CineCarioca Penha, CineCarioca Nova Brasília (Complexo do Alemão) e Ponto Cine Guadalupe, que salas foram recém reformados pela Prefeitura do Rio, chegam para enriquecer o festival.

Completando os novos espaços para a diversão do público estão, o Parque Realengo Susana Naspolini, na zona oeste, o Centro Cultural Justiça Federal, no Centro e no CineCarioca Nova Brasília. Além das salas do Cine Santa Teresa e do CineSystem Praia de Botafogo.

O longa escolhido para a noite de abertura da 26ª edição do Festival do Rio é o drama estrelado pela atriz Selena Gomez "Emilia Pérez", que foi vencedor dos prêmios de Melhor Interpretação Feminina e o Prêmio do Júri, no Festival de Cannes 2024. A sessão acontece nesta quinta feira (3), no Cine Odeon, no Centro da cidade.

O encerramento da festival ficará com uma sessão de galã realizada no dia 12 também no Odeon, onde será exibido o filme "Maníaco do Parque", uma produção original da Amazon Prime, realizada pela Santa Rita Filmes.