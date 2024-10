Projeto Jovem Aprendiz forma 33 alunos em São Gonçalo e Itaboraí

33 jovens e adolescentes de São Gonçalo e Itaboraí concluíram, nesta semana, o projeto "Jovem Aprendiz- Potencializando Habilidades Para o Mundo do Trabalho". Organizada pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), a iniciativa ofereceu oficinas e atividades voltadas a capacitação dos alunos para inserção no mercado de trabalho.

Na última segunda (30), 12 alunos de São Gonçalo celebraram a formatura do projeto, que conta com apoio da Petrobras e com parceria técnica dos projetos RECRIA e NEACA Tecendo Redes. A coordenadora técnica do projeto em SG, Elisabeth Lourenço, celebrou o resultado do projeto. "Essa capacitação visa favorecer a integração social e o desenvolvimento de habilidades comportamentais dos alunos, valorizando o compromisso com a cidadania, educação, cultura e atendendo as prerrogativas do ECA", destacou.

Na terça-feira (01), foi a vez dos 21 participantes de Itaboraí comemorarem a formatura na sede da OAB local. "Sabemos que as oportunidades para os adolescentes e jovens negros e periféricos são poucas. E estar ao lado deles contribuindo com sua formação profissional e pessoal é gratificante. A sociedade é excludente, mas acreditamos na transformação social tendo o conhecimento como motor de transformação", afirmou coordenadora técnica do NEACA em Itaboraí, Luciléia Baptista.

Na terça (01), 21 alunos celebraram conclusão do projeto | Foto: Divulgação

O projeto contou com doze encontros, tendo aulas sobre Formação e Mercado de Trabalho, Legislação e Direitos, Diversidade e Inclusão. Além da aprendizagem didática, os alunos participaram de rodas de conversas, atividades culturais, visitação a universidades e centro de artes, além de palestras com profissionais de diversas áreas de atuação e capacitação para elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego.



A coordenadora geral de projetos e gestora do MMSG, Marisa Chaves, destacou o trabalho realizado pelos projetos organizados pelo projeto. "Ao abrimos os cursos de iniciação ao Projeto Jovem Aprendiz Potencializando Habilidades, criamos a possibilidade de eles terem conhecimento, compartilharem experiências, aprenderem a ter postura e ética no ambiente organizacional, poderem sonhar, terem autonomia econômica, realizarem seus sonhos e definirem a profissão do futuro”, destacou Marisa.