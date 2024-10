Enel encontra furto de energia em bar e residência de São Gonçalo

Em uma operação para combater irregularidades no consumo de energia, realizada em parceria com a Polícia Civil nesta quarta-feira (02), a Enel removeu ligações diretas na rede da concessionária em um bar, onde também funciona um depósito de bebidas, e numa residência de São Gonçalo.

Nos dois imóveis, localizados no bairro Santa Catarina, os técnicos da Enel encontraram consumo zerado no medidor e cabos de propriedade exclusiva da distribuidora. O responsável pelos imóveis não estava presente e os casos foram registrados na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Quem faz "gato" de energia também está sujeito a pagar os valores de consumo correspondentes ao período em que ocorreu a irregularidade. Além disso, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.



As ligações irregulares podem causar ainda curtos-circuitos e sobrecargas na rede, bem como ocasionar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da empresa é que se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.