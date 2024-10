PF prende em flagrante homem com quase R$ 2 milhões para a compra de votos no Rio

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde da última quarta-feira (2), um homem com R$ 1,92 milhão em espécie, em um estacionamento localizado no Centro de Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense. De acordo com a PF, informações obtidas por agentes e documentos apreendidos com o preso indicam que o dinheiro seria usado para a prática de corrupção eleitoral, na compra de votos.

De acordo com apuração da TV Globo, o homem, que não teve a identidade revelada pela PF, é dono de uma empresa que possui diversos contratos com as prefeituras de São João de Meriti e Duque de Caxias.

Leia mais:

STJ mantém candidatura de Anthony Garotinho a vereador no Rio

STJ mantém candidatura de Anthony Garotinho a vereador no Rio



A prisão foi realizada por investigadores do Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais da PF no Rio de Janeiro (GET), com o apoio de agentes da Delegacia de Defesa Institucional (Delinst), da Delegacia de Direitos Humanos e do Grupo de Pronta de Intervenção (GPI) da corporação.



O homem, o dinheiro e documentos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF na Praça Mauá, Centro do Rio, onde foi instaurado um inquérito para dar prosseguimento à investigação. O preso responderá por corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.

A prática de corrupção eleitoral é definida no artigo 299º do Código Eleitoral do Brasil como “dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto”.