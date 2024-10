Acidente em Macaé e colisão de carretas em Casimiro de Abreu complicam trânsito

Na manhã desta quinta-feira (3), um acidente de moto foi registrado na Avenida Atlântica, em Macaé, nas proximidades do Clube Cidade do Sol. A ocorrência resultou em uma interrupção parcial do trânsito na área, e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.



Colisão entre Carretas na BR-101

Os motoristas também enfrentam um obstáculo na BR-101, na altura do Km 209, em Casimiro de Abreu. Na manhã da última quarta-feira (2), duas carretas colidiram, e, após 24 horas, os veículos permanecem no local, causando sérios transtornos para quem utiliza a via. O trânsito foi desviado para um acostamento improvisado, complicando ainda mais a passagem dos veículos.

Leia também:

Cid Moreira, a icônica voz do jornalismo brasileiro, morre aos 97 anos

Cine Henfil divulga programação do primeiro final de semana de outubro