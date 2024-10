Ônibus que seguia de Maricá com destino ao Rio é assaltado na altura do Into

No início da manhã desta quinta-feira (3), por volta de 6h50, um ônibus da viação Nossa Senhora do Amparo, que seguia de Ponta Negra, em Maricá, com destino ao Castelo, no Rio, foi assaltado. De acordo com relatos de passageiros, três criminosos armados fizeram diversas ameaças, na altura do Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia).

Apesar do susto, não há informação de feridos. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).

Em entrevista ao jornal 'Bom Dia Rio', da TV Globo, uma vítima relatou que é a quarta vez que passa por situação parecida, num período de duas semanas.



"É a quarta vez em duas semanas. É um terror, uma pressão psicológica muito grande que a gente sofre. Alguém tem que tomar uma providência. Fiquei com medo de perder o dedo, porque a aliança não saía. Botaram a arma na cabeça do rapaz", relatou a mulher.