Moradores denunciam invasão de traficantes a condomínio em Itaboraí

Os moradores de um condomínio com mais de 250 casas em Itaboraí, denunciaram que têm vivido dias de terror após traficantes expulsarem funcionários do local para dominarem a área. Desde a última semana, o tráfico da região invadiu o residencial e passou a impôr regras de convivência.

De acordo com relatos de quem vive no local, essa é a segunda vez que bandidos tentam o domínio de um condomínio do bairro. Antes do Condomínio Jardim Marambaia, eles tentaram o controle de outro conjunto habitacional. As informações são da TV Globo.

Ainda segundo relatos, desde a invasão dos criminosos, a portaria do condomínio fica aberta 24 horas e as câmeras de segurança foram quebradas e removidas.



Além disso, funcionários como porteiros e auxiliares de serviço gerais foram expulsos de forma brutal, sofrendo até mesmo ameaças caso tentem retornar ao local.

"Porta totalmente aberta; as portas da guarita todas 'fechada'; e é isso que a gente tá passando, aqui, no condomínio", contou um morador à TV Globo.

Os condôminos também já começaram a enfrentar problemas no fornecimento de água, pois, sem os funcionários, não está sendo feito o manejo de distribuição de água do residencial. Com isso, mais da metade das 250 casas estão sem água.

"Os moradores estão à mercê de qualquer um que entra no condomínio. A gente 'tá' com um problema ainda muito mais grave que é a falta d'água. Os funcionários que fazem toda a gestão do deslocamento de água 'pros' moradores de dentro do local", relatou um outro morador.

Ainda na semana passada, segundo os moradores, a Polícia Militar esteve no local com um blindado. Houve troca de tiros entre PMs e criminosos. Porém, até o momento, o tráfico continua tentando se estabelecer no local.

Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 35° BPM (Itaboraí) está ciente das denúncias e está acompanhando diretamente o reforço do policiamento na região do Condomínio Jardim Marambaia.