Miliciano ligado a Ronnie Lessa é alvo de operação no Rio

O miliciano Luiz Paulo de Lemos Júnior, conhecido como “Juninho Chupeta”, ligado ao ex-policial militar Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco, é alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro para a milícia no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (3).

Investigado por integrar uma milícia que atua há anos na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, “Juninho Chupeta” foi preso em flagrante no final de 2023 por posse ilegal de armas de fogo e munições. Além de Ronnie Lessa, Juninho também mantém vínculos com Maxwell Simões Corrêa (“Suel”), Fábio da Silveira Santana (“Fábio Caveira”) e outros milicianos, de acordo com as autoridades responsáveis.

O miliciano “Juninho Chupeta” também é apontado como o motorista do atentado que resultou na morte de André Henrique da Silva Souza, conhecido como “Zóio”, e sua namorada Juliana Oliveira, em 2014.



Ronnie Lessa e o ex-vereador do Rio de Janeiro, Cristiano Girão, respondem pelos assassinatos e aguardam julgamento em prisão preventiva.

Operação

Na manhã desta quinta-feira (3), os agentes cumprem quatro mandados e busca e apreensão em endereços ligados a “Juninho Chupeta” na capital carioca e em Petrópolis, Região Serrana do estado.

A ação é realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro junto ao Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ).