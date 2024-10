Criminosos invadem casa e matam menino de 11 anos a tiros

Um menino de 11 anos morreu após ser baleado dentro de casa na madrugada desta quarta-feira (02), em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Os disparos foram efetuados por um grupo de criminosos que invadiu o imóvel, segundo testemunhas. Relatos iniciais indicam que o irmão mais velho da vítima seria o alvo do atentado, que é investigado pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram à Polícia que um grupo de cinco homens encapuzados entrou na casa e efetuou diversos disparos. Após o ataque, a criança foi levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A unidade informou que tentou realizar manobras de ressuscitação, mas o menino acabou não resistindo e veio à óbito ainda durante a madrugada.

Agentes do 10º BPM (Barra da Piraí) foram acionados ao local. A corporação ainda não confirmou se outras pessoas estavam no imóvel no momento do ataque. Apesar disso, relatos de vizinhos relatam que o irmão da vítima, de 16 anos, foi visto fugindo do local após os disparos.

A 88ª DP (Barra do Piraí) registrou o caso e está investigando. Testemunhas foram ouvidas nesta quarta (02). Ainda não há informação a respeito do sepultamento do menor.