Homem é preso após ejacular em passageira dentro de trem na Zona Norte do Rio

A importunação sexual aconteceu na estação Olímpica do Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (2) após ejacular em uma passageira dentro do trem na estação Olímpica do Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio.

Segundo relatos de testemunhas, que ficaram chocadas com a situação, o caso aconteceu por volta de 7h50. Revoltados, passageiros seguraram o responsável pela importunação sexual e acionaram vigilantes da SuperVia.

Em nota, a concessionária informou que notificou as autoridades e destacou os agentes são treinados para prestar pronto atendimento à vítima. A empresa também reiterou que realiza constantes campanhas de conscientização sobre importunação sexual.

