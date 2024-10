Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas na Rodovia Amaral Peixoto

Na noite desta quarta-feira (1º), uma operação conjunta entre o policiais do 25º BPM (Cabo Frio) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de dois homens acusados de tráfico de drogas na Rodovia Amaral Peixoto, na Região Metropolitana do Rio.

Os suspeitos, de 33 e 36 anos, foram interceptados por volta das 22h50, após troca de informações entre as equipes de segurança, que indicavam que um veículo modelo Celta estaria vindo da cidade do Rio de Janeiro transportando uma grande quantidade de drogas.

Ao abordar o veículo, os policiais realizaram uma revista na parte traseira do automóvel, onde foram encontradas 4.650 cápsulas de cocaína, 1.500 pedras de crack e 54 buchas de maconha. Todo o material apreendido estava acondicionado no carro, que seguia pela rodovia com destino ao interior do estado.



Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados inicialmente à 125ª DP ( São Pedro da Aldeia) e, posteriormente, à 126ª DP ( Cabo Frio), onde o homem de 33 anos foi autuado em flagrante por tráfico, permanecendo preso. O caso segue em investigação pelas autoridades.