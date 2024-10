Casal é preso em flagrante por aplicar golpes em idosos em bancos

Um casal foi preso em flagrante, suspeito de aplicar golpes em clientes de bancos, tendo idosos como principais alvos. Eles foram encontrados na Avenida Professora Carmem Carneiro, em Campos, nesta terça-feira (1º). De acordo com os agentes do programa Segurança Presente, foram recebidas fotos dos acusados em grupos de monitoramento policial. O casal aplicava os golpes ao oferecer ajuda a idosos que apresentavam dificuldades para usar o caixa eletrônico, momento em que pegavam os acessos, senhas e contas para roubar o dinheiro das vítimas.



Quando os agentes de segurança chegaram ao banco informado, abordaram a suspeita saindo da agência. O homem foi encontrado no interior do banco, supostamente aplicando o golpe em mais uma vítima. Durante a abordagem, os agentes foram surpreendidos com a chegada de outra vítima, alegando também ter sido alvo dos golpistas.



Com o casal, foram encontrados três cartões bancários e o valor de R$ 650 na bolsa da mulher. Além disso, foi encontrada a quantia de R$ 750 no assoalho da viatura, que teria sido descartada pelos suspeitos. Os golpistas seriam de Angra dos Reis, na Região dos Lagos, mas estariam hospedados em um hotel de Campos.

O caso está sendo investigado pela 134ª Delegacia de Polícia (Campos), onde os suspeitos foram autuados por furto qualificado.