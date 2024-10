Entregador é morto por causa de foto com arma de gel em Jacarepaguá

A Polícia Civil investiga a morte do entregador Pedro Henrique Figueiredo da Silva, de 27 anos, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A suspeita é de que, enquanto trabalhava, ele teria sido abordado por um grupo de milicianos que, ao encontrar uma foto do jovem com uma arma de gel, decidiram acabar com sua vida.

A arma que supostamente aparece na foto é de brinquedo e dispara bolinhas de gel. O brinquedo virou uma febre em diversas comunidades pelo Rio. A estrutura é como se fosse de uma arma de paintball, mas no lugar da tinta há um espaço para inserir as bolinhas de gel, que se desfazem facilmente ao serem disparadas. Por se tratar de um brinquedo, a venda é liberada.

Segundo a família da vitima, Pedro Henrique era entregador e também trabalhava como mototaxista. No dia do crime, ele estava levando uma passageira da Cidade de Deus até a Rua Araticum, em Jacarepaguá. No trajeto, ele teria sido abordado por um grupo de milicianos, que revistaram o celular. Neste momento, os criminosos encontraram a foto com a arma de brinquedo e confundiram com uma de verdade. Os milicianos controlam a região para onde a passageira estava indo e são de um grupo rival da Cidade de Deus.

Os criminosos ficaram com o celular, documentos e a moto do rapaz. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso e informou que diligências estão em andamento para identificar os autores.

A PM disse que o corpo do jovem foi encontrado na Avenida Ayrton Senna, próximo a Lagoa de Jacarepaguá, com disparos de arma de fogo. Nesta segunda feira (30), o secretário de Segurança Pública do Rio, Victor dos Santos, alertou para o perigo dessas armas de brinquedo serem confundidas com armas de verdade.

“São brinquedos que estão sendo pintados para se parecerem mais com armas de fogo. A gente alertou o risco que esses adolescentes têm por usarem esses brinquedos porque alguém pode ver essa brincadeira e achar que pode ser um grupo armado", disse o secretário.

Pedro Henrique deixou dois filhos pequenos.