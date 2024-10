Pátio Alcântara promove Baile Dançante da Dona Helô e show de Adriana Biar com entrada gratuita

Pátio Alcântara anuncia mais uma edição do tradicional Baile Dançante da Dona Helô Reis, que promete agitar o público com muita música e diversão. O evento gratuito acontece nesta sexta-feira, 04 de outubro, a partir das 16h, na Praça de Alimentação.

O baile contará com a presença especial do cantor Toni Silva, que se apresentará ao vivo junto com uma banda e dançarinos profissionais, garantindo uma atmosfera nostálgica e envolvente, repleta de clássicos da música brasileira e internacional. A promotora Helô Reis, conhecida por sua habilidade em criar eventos animados e de muita dança, promete mais uma vez uma tarde inesquecível.

Adriana Biar é conhecida por sua voz marcante | Foto: Divulgação

Leia mais:



Davi Brito, campeão do BBB24, rebate críticas em suas redes sociais

Começa a contagem regressiva para a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2024

No dia seguinte, o Pátio Alcântara dá continuidade à programação musical com a edição especial do projeto "Música na Praça", apresentando a talentosa cantora Adriana Biar. O show gratuito acontecerá no dia 05 de outubro, das 12h às 15h, também na Praça de Alimentação. Conhecida por sua presença de palco marcante e repertório que vai do sertanejo ao pagode, Adriana promete animar o público com sucessos que fazem parte da trilha sonora de muitos brasileiros.



Os eventos são gratuitos e uma excelente oportunidade para reunir a família e os amigos em momentos de lazer e entretenimento de qualidade.