Lucca é o grande campeão do reality show Estrela da Casa

O primeiro campeão do reality show Estrela da Casa, da Rede Globo, foi o cantor goiano Lucca, com 41,13% dos votos. Ele enfrentou, nesta terça-feira (1º), Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X.



Durante as apresentações da noite ele cantou os sucessos, “Quando a Bad Bater” e “Erro Gostoso”. Na apresentação final, já consagrado como campeão, ele cantou a música “Cuida Bem Dela”, canção que concedeu a ele o título de Hitmaker na primeira semana do reality.

No início do programa, os ex- participantes e os finalistas se reuniram para cantarem a música “Anunciação”, de Alceu Valença.

Veja a porcentagem de votos:

Leidy Murilho: 8,69%

Voto da Torcida: 4,21%

Voto Único: 13,17%

Lucca: 41,13%

Voto da Torcida: 41,40%

Voto Único: 40,68%

Matheus Torres: 34,82%

Voto da Torcida: 44,93%

Voto Único: 24,71%

Unna X: 15,86%

Voto da Torcida: 9,46%

Voto Único: 21,26%

O que o campeão ganhou?



No primeiro momento, o prêmio do Estrela da Casa estava avaliado em R$500 mil, porém por causa dos rendimentos extras do Mercado Pago, o valor atingiu o patamar de R$1 milhão. Outro ganho que os finalistas Leidy Murilho, Lucca, Matheus Torres e Unna X, tiveram foi que, eles conseguiram alavancar suas carreiras individuais no decorrer do programa e arrecadar um saldo considerável.

Confira os valores:

Leidy Murilho acumulou R$ 12.916

Lucca acumulou R$ 10.582

Matheus Torres acumulou R$ 34.795

Unna X acumulou R$ 20.516

Lucca ainda terá um contrato com a Universal Music, além de gerenciamento de carreira e turnê pelo Brasil.

Conheça o campeão Lucca

O campeão da primeira edição do Estrela da Casa é o goiano Lucca, de 26 anos, que tem carreira de uma década ao lado do irmão Juann. No desafio do confinamento, o artista enfrentou uma situação diferente, pois cantou sozinho.

Lucca não correu das atividades propostas pelo programa, pois foi Estrela da Casa uma vez, passou pela Batalha duas vezes, ganhou o título de Hitmaker duas vezes e disputou quatro Duelos, onde só perdeu um.

O goiano está em um relacionamento com a modelo Isabella Venâncio há três anos.