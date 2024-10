Casal é preso por envolvimento na morte de candidato a vereador em Tanguá

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (30) um casal suspeito de envolvimento na morte de Wellington de Aguiar Mendonça, candidato a vereador de Tanguá. O crime, ocorrido em setembro, teve sua motivação desvinculada de questões políticas. Wellington, de 40 anos, também trabalhava como motorista de aplicativo e foi encontrado morto dentro de seu carro, com ferimentos de bala no rosto.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) cumpriu mandados de prisão temporária, expedidos pela Vara Criminal de Itaboraí. As investigações apontaram que o candidato, que era conhecido como Wellington do Uber, sofreu uma emboscada do tráfico de drogas, planejada e executada pelos acusados. O crime aconteceu no último dia 2 de setembro, em Tanguá.

Wellington, de 40 anos, também trabalhava como motorista de aplicativo e foi encontrado morto dentro de seu carro | Foto: Divulgação

Segundo a polícia, Xuxa, que atua como traficante na comunidade da Reta Velha, em Itaboraí, também controla pontos de venda de drogas em Tanguá. Ele teria suspeitado que Wellington era um informante e, com o apoio de outros traficantes, orquestrou o assassinato. A mulher, que mantinha um relacionamento com Xuxa, participou ativamente na execução do crime, fingindo solicitar uma corrida para facilitar a emboscada.



Ainda conforme as investigações, a mulher forneceu informações em tempo real sobre a localização da vítima durante a viagem, o que permitiu que os criminosos executassem o ataque assim que o trajeto foi concluído. Wellington foi alvejado e morreu no local, sendo encontrado pelos bombeiros na Rua 62, no bairro Bandeirantes. A polícia prendeu os acusados em Tanguá. As investigações continuam para capturar outros envolvidos no assassinato.