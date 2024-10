Motorista de aplicativo é vítima de bala perdida em São Gonçalo

A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Divulgação

A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Divulgação

Um motorista de aplicativo foi atingido por uma bala perdida, no Paraíso, próximo a comunidade do Feijão, em São Gonçalo. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (30), quando policiais do programa São Gonçalo Presente foram atacados a tiros durante o patrulhamento.

Conforme informações da polícia, as viaturas realizavam ronda na região quando os criminosos iniciaram os disparos. O motorista que seguia na via acabou baleado no ombro.

Leia também:

Mulher é presa após extorquir idoso em Niterói



Flamengo anuncia demissão de Tite



A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.