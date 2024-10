Polícia Civil prende quatro milicianos em casa de festas na Zona Oeste

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) realizaram uma operação em conjunto e prenderam quatro acusados de integrar uma milicia em flagrante, nesta segunda-feira (30/09). O grupo foi localizado em uma casa de festas, no bairro Inhoaíba, Zona Oeste da capital do Rio.



Os agentes foram ao local após denúncia e levantamento de informações. Com os presos foram apreendidos uma pistola, quatro carregadores de fuzil, caderno de anotações da contabilidade do grupo paramilitar, um veículo com chassi roubado e aparelhos de telefone celular. De acordo com as investigações, os acusados fazem parte da milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, atualmente comandada por Paulo David Guimarães Ferraz da Silva, o Naval.

Os homens responderão pelos crimes de constituição de milícia privada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.