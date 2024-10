Fluminense apresenta nova camisa em homenagem ao outubro rosa

Nesta terça-feira (1), o Fluminense lançou a sua nova camiseta que irá contribuir com a campanha de Outubro Rosa. O produto produzido pela Umbro é uma colaboração com a Femama(Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).

O objetivo da iniciativa é reforçar e conscientizar sobre a importância da realização de exames periódicos para identificação do câncer de mama no estágio inicial, o que facilita o seu tratamento.

O novo uniforme do clube conta com diferentes tons de rosa, leves grafismos na estampa e uma gola v diferenciada.

Uniforme já está disponível para compra | Foto: Divulgação/Umbro

"Queremos ampliar cada vez mais o diálogo sobre o câncer de mama, levando informação para diferentes segmentos da sociedade. A Umbro tem sido uma grande parceira neste trabalho, promovendo a conscientização através das camisetas alusivas ao Outubro Rosa e dos conteúdos compartilhados sobre o tema", afirma a mastologista e presidente fundadora da Femama, Dra. Maira Caleffi.



A camisa já pode ser encontrada nas lojas oficiais do clube, dentro e fora do estado, no site do clube e no e-commerce da Umbro.