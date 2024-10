Marrone é criticado por atitude no Programa Silvio Santos e gera indignação nas redes sociais

O assunto gerou polêmica no Instagram, onde internautas se revoltam com a atitude do cantor - Foto: Divulgação - Gabriel Cardoso/SBT

O assunto gerou polêmica no Instagram, onde internautas se revoltam com a atitude do cantor - Foto: Divulgação - Gabriel Cardoso/SBT

Marrone, da dupla com Bruno, causou revolta entre internautas e no público que assistiu ao Programa Silvio Santos no último domingo (29). O cantor permaneceu durante todo o quadro em que participava, o jogo das três pistas, em cima da apresentadora Patrícia Abravanel.

A dinâmica da brincadeira envolve dois jogadores em púlpitos, de onde respondem às perguntas. Marrone, que usava óculos escuros, saiu de seu lugar e encarou a apresentadora.

Nas redes sociais, viralizou um momento em que Patrícia tenta retornar ao seu lugar para falar a próxima dica para o cantor, que aproxima o rosto dela e, em seguida, encosta no seu ombro.

O assunto gerou polêmica no Instagram, onde internautas se revoltam com a atitude do cantor.

“Ela ficou desconfortável. Os produtores dele e do programa deveriam ter avisado”, disse um internauta. “Achei sem noção, totalmente desnecessário e desconfortável essa situação”, afirmou outro. “Patricia constrangida é ruim, mas superprofissional e foi até o fim. Mas desconfortável a situação e bem insinuosa”, escreveu uma terceira. “Parei até de assistir, fiquei muito incomodada. Visivelmente ela se afastava cada vez mais!!! Foi muito constrangedor”, declarou outro.



Nos comentários da página do Programa Silvio Santos, os seguidores levantavam hipóteses do que poderia ser a causa do comportamento do cantor. “Ele está bêbado, sem dúvida nenhuma. Que falta de noção, e em cima da Patricia direto. 😤🤦🏻‍♀️” afirmou uma. “Liminha, defende aí traz um café pro Marrone 😂”, ironizou um. “O Marrone está bêbado, não sei porque deixaram ele participar assim”, disse mais uma.