Candidato a vereador morto em Tanguá será enterrado nesta quarta-feira (4)

Welinton do Uber foi morto em Tanguá - Foto: Reprodução

Assassinado a tiros no bairro Bandeirantes II, na noite de segunda-feira (2), o candidato a vereador de Tanguá, Welinton de Aguiar Mendonça, de 40 anos, conhecido como Welinton do Uber, será sepultado na tarde desta quarta-feira, no Cemitério de Tanguá.



Atualmente Welinton era candidato a vereador pelo PSB , e de acordo com registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele já havia sido candidato ao mesmo cargo outras duas vezes, em 2016 e em 2020.

A morte de Wellington está sendo investigada por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo e, de acordo com a assessoria da Polícia Civil "Os agentes ouvem testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança da região. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime”.