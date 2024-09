Saiba quem é o homem resgatado de ambulância do Corpo de Bombeiros por criminosos em Itaboraí

Os policiais do 35º BPM (Itaboraí) fizeram, nesta quinta-feira (28) várias operações em comunidades de Itaboraí para tentar localizar Clayton de Araújo Costa, de 28 anos, resgatado, em ação audaciosa, por bandidos de uma ambulância dos bombeiros, na comunidade da Colônia, na noite anterior, após ser baleado na perna, durante operação do 35º BPM (Itaboraí). Nessa mesma operação, outros dois acusados de tráfico foram mortos.

Clayton de Araújo Costa é bastante conhecido pela polícia e Justiça do Estado do Rio. Ele possui um extenso histórico criminal com condenações por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Clayton tem extensa ficha criminal | Foto: Arte/OSG

Em 2017, foi sentenciado a dois anos de reclusão por porte de arma e resistência, pena que foi convertida em serviços comunitários e uma multa. No mesmo ano, recebeu uma pena de cinco anos em regime semiaberto por homicídio e tráfico de drogas. Ele também está foragido da Justiça pelo crime de homicídio.



Leia também:

Que audácia!: Bandidos resgatam comparsa dentro de ambulância do Corpo de Bombeiros em Itaboraí



Operação mira 17 PMs suspeitos de envolvimento com milícia da zona oeste do Rio

A Polícia Militar informou que a operação realizada na noite de quarta-feira visava reforçar o patrulhamento na região. Durante a operação na comunidade da Colônia, segundo a polícia, os militares foram atacados, resultando em um confronto em que dois suspeitos ficaram feridos e acabaram indo a óbito.



Na troca de tiros, Clayton foi atingido e levado para uma ambulância do Corpo de Bombeiros, onde, surpreendentemente, foi resgatado por homens armados em motocicletas, quando o veículo passava próximo da comunidade da Reta.



Os policiais envolvidos na ação, foram ouvidos na delegacia, e um inquérito policial militar foi instaurado para investigar as circunstâncias da operação e o resgate audacioso.



A polícia apreendeu durante a ação uma pistola, um revólver, munições, material entorpecente e dois rádios transmissores, evidenciando a gravidade da situação na comunidade.