Operação mira 17 PMs suspeitos de envolvimento com milícia da zona oeste do Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro, realizou uma operação para cumprir 37 mandados de busca e apreensão, sendo 17 deles direcionados a policiais militares, entre eles um coronel. Todos são suspeitos de terem envolvimento com uma milícia que atua na zona oeste carioca. Na ação, um agente foi preso em flagrante, além de anotações encontradas que indicam um possível envolvimento de esquemas de recebimento de propina.

De acordo com a denúncia do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os PMs trabalhavam como informantes de um grupo criminoso que atua na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, em Jacarepaguá. Segundo as investigações, os agentes passavam informações sobre operações, vendiam armas e munições para os criminosos e trabalhavam como motoristas dos milicianos.

Os mandados foram cumpridos nos endereços dos denunciados, bem como nos batalhões em que os PMs estão lotados atualmente, Departamento Geral do Pessoal (Centro), Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Centro), 41° BPM (Colégio), 40º BPM (Campo Grande), 9º BPM 2ª CIA (Honório Gurgel), 5º BPM (Gamboa), 18º BPM (Freguesia), 15º BPM (Duque de Caxias), 18º BPM (Freguesia), 20º BPM (Mesquita), Batalhão de Polícia de Choque (Centro) e Diretoria de Licitações e Projetos (Centro).

A pedido do Gaeco, o Juízo da Auditoria da Justiça Militar determinou a suspensão integral do exercício da função pública dos denunciados, a suspensão do porte de armas de fogo, entre outras medidas cautelares.