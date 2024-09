Que audácia!: Bandidos resgatam comparsa dentro de ambulância do Corpo de Bombeiros em Itaboraí

Um suspeito que estava sendo levado para o hospital numa ambulância do Corpo de Bombeiros, foi resgatado por seus comparsas criminosos na noite desta quarta feira (25) em Itaboraí, região metropolitana do Rio. Cleyton de Araujo Costa de 28 anos havia sido baleado na perna durante um confronto com militares do 35º BPM (Itaboraí) que faziam uma incursão na comunidade da Colônia.

Os criminosos armados cercaram a viatura e obrigaram os militares a entrar na comunidade Reta Velha. Ao chegarem no local, os bandidos tiraram da ambulância a maca com o suspeito e os bombeiros foram liberados.

Cleyton possui três anotações criminais e contra ele já existe um mandado de prisão preventiva em aberto.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que após os primeiros-socorros à vítima, durante o encaminhamento para a unidade hospitalar, uma ambulância da corporação foi abordada por homens armados. A vítima, que tinha um ferimento na coxa, foi retirada da viatura e levada pelos criminosos. Nenhum militar ficou ferido.

A corporação disse ainda está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí). A equipe médica diretamente envolvida na ação está recebendo todo o suporte necessário do Corpo de Bombeiros.