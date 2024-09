Família busca informações sobre aposentado desaparecido na Trindade, em SG

Eneas de Azevedo Junior foi visto pela última vez no domingo (22) - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

A família do aposentado Eneas de Azevedo Junior, 66 anos, busca informações sobre o seu paradeiro. O idoso, morador do bairro Trindade, em São Gonçalo, foi visto pela última vez na madrugada do último domingo (22), quando saiu de casa, por volta das 4h, sem dar explicações, deixando celular e documentos, e vestindo camisa amarela e bermuda azul marinho.

De acordo com informações do filho do aposentado, Heider Guilherme de Azevedo, o idoso faz uso de medicamentos controlados para ansiedade e depressão e há pouco mais de um ano teria tido um surto.

"Certa vez ele saiu de casa pela manhã sem avisar e só chegou a noite. Passou o dia vagando entre Alcântara e Zé garoto. Até o presente momento a família não encontrou qualquer informação sobre seu paradeiro", contou Heider, que completou descrevendo uma característica física marcante de Sr. Eneas que pode ajudar nas buscas: uma falha na sobrancelha esquerda.



Ainda segundo relatos do filho, a companheira de Eneas, D. Nair, de 90 anos, deu por sua falta em casa às 4h da manhã do último domingo (22). Estamos bastante aflitos por não saber o que aconteceu. Principalmente minha madrasta, a companheira dele de 90 anos, que mal consegue se alimentar e dormir preocupada com ele", contou.

A família já registrou o desaparecimento de Eneas na DH de Niterói e São Gonçalo, além de seguirem nas buscas em prol de achar o familiar.

"Estamos divulgando fotos e cartazes pelo bairro e pelas redes sociais", disse o filho do desaparecido.

Para qualquer informação sobre o paradeiro de Eneas de Azevedo Junior, a família pede que entrem em contato através do número: (21) 99132-2453.