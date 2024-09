Motorista de aplicativo afirma ter recebido R$ 1 mil de ator após contar que precisava pagar material escolar da filha

A motorista de aplicativo Onila, que costuma contar histórias que vivencia no trabalho em sua rede social 'Threads', compartilhou uma experiência recente, que cativou um grande número de internautas nesta semana. De acordo com a profissional, uma corrida que pegou às 4h de Madureira para o Centro do Rio de Janeiro, acabou rendendo um presente e tanto do ator Pedro Ottoni.

Onila contou que o artista entrou no carro com outros dois rapazes e que ela reconheceu Pedro enquanto realizava a corrida. Ele, então, perguntou o motivo para que ela estivesse trabalhando de madrugada, e ela respondeu.

"Eu expliquei que infelizmente o pai da minha filha não havia cumprido o acordo de pagar o material escolar dela e eu precisava, como sempre, tampar esse buraco que, mais uma vez, ele tinha deixado".



Em seguida, o ator viu uma placa que tinha o PIX da motorista e indicava a venda de trufas no carro, algo que Onila disse fazer para complementar a renda, e perguntou se havia alguma para comprar. Ela respondeu que não tinha porque também estava sem grana para comprar o material dos doces.

No desfecho da história, a motorista contou que, na hora em que os passageiros chegaram no destino, algo surpreendente aconteceu.

"Ele disse: 'Nina, vai pra casa!'. Eu dei um sorriso meio sem graça e falei: 'Quem me dera'. Ele só falou: 'Olha sua conta e vai pra casa agora'. Saiu, bateu a porta do carro e sumiu na multidão da Praça da Harmonia. Fiquei cabreira, fui olhar a conta e pasmem... Ele tinha feito um PIX no valor de R$ 1 mil. Eu fiquei em choque e na hora só sabia agradecer e chorar ao mesmo tempo. Eu nunca pude agradecer a ele então estou aproveitando o espaço e o engajamento dos últimos dias aqui para dizer: Pedro Ottoni, muito obrigada", finalizou Onila.

O relato da motorista de aplicativo já tem quase 5 mil curtidas nas redes sociais.

Pedro Ottoni é humorista e faz sucesso nas redes sociais através da publicação de vídeos de comédia. Recentemente, ele foi um dos convidados do programa "Que história é essa, Porchat?" e arrancou boas risadas da plateia. Ele já integrou o elenco de algumas séries de streaming, filmes e participou de esquetes de canais na internet.