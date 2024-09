Polícia Militar prende homem suspeito de tráfico de drogas em comunidade de SG; Vídeo

Na manhã desta quinta-feira (26), agentes do 7° BPM (São Gonçalo), através de informações do Disque Denúncia, reforçaram o patrulhamento na Comunidade do B13, localizada na Rua Expedicionário Américo Fernandes, no Engenho do Roçado, em São Gonçalo, afim de monitorar a veracidade das informações, sobre pontos de venda de drogas e suspeitos armados no interior da comunidade.

Ao chegarem ao local, por volta das 11h, os policiais observaram suspeitos comercializando drogas próximos ao endereço mencionado.

Leia mais

Operação na Zona Oeste: Passageiros ficam na linha de tiro e 28 escolas são fechadas

Policiais apreendem grande quantidade de drogas no Morro do Estado, em Niterói



A partir desse momento, os agentes realizaram um cerco no local, onde as equipes conseguiram deter um jovem de 18 anos que carregava uma mochila contendo os seguintes materiais, que foram apreendidos: 1 rádio transmissor; 1 Pistola cal.380; 7 munições cal. 380; 180 pinos de pó; 36 pedras crack e 136 papelotes de maconha.





Os agentes fizeram a apreensão através de informações do Disque Denúncia Divulgação/Polícia Militar

Autor: Divulgação/Polícia Militar

O suspeito foi conduzido à 75ª DP (Rio do Ouro), com todo o material apreendido, para apreciação da autoridade policial.