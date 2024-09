Policiais apreendem grande quantidade de drogas no Morro do Estado, em Niterói

Na manhã desta quinta-feira (26), policiais militares do 12º BPM (Niterói) realizaram uma operação no Morro do Estado, em Niterói, que resultou na apreensão de uma significativa quantidade de drogas. Ao todo, foram encontrados 252 invólucros de maconha, 242 pedras de crack e 226 pinos de cocaína. Além dos entorpecentes, três rádios transmissores, possivelmente utilizados pelos traficantes para comunicação, também foram apreendidos.

Durante a ação, dois homens foram detidos em posse das drogas e encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. O material apreendido foi levado para a 76ª DP (Centro), onde o caso está sendo registrado.