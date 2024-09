Operação na Zona Oeste: Passageiros ficam na linha de tiro e 28 escolas são fechadas

Manhã de violência na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução

Manhã de violência na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução

Um intenso tiroteio durante uma operação policial levou pânico a moradores da Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (26). Bandidos atearam fogo em barricadas e colunas de fumaça podiam ser vistas à distância. Passageiros de um ônibus entraram em desespero e se jogaram no chão em meio ao confronto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) realizam a operação na Vila Aliança e também em Senador Camará com o objetivo de desarticular facções criminosas, cumprir mandados de prisão e verificar informações repassadas pelo Disque Denúncia (21 2253-1177).

Leia mais:

Homem é preso com fuzil, carregadores e centenas de munições na Ponte Rio-Niterói

PF desarticula quadrilha que fraudava benefícios previdenciários no Rio e Niterói



Por causa da violência na região, 28 escolas, sendo 23 da rede municipal e cinco da rede estadual, tiveram que fechar as portas.



Segundo o Rio Ônibus, por causa da operação na Vila Aliança, quatro linhas tiveram que fazer desvios em seus itinerários. São elas:

. 926 (Senador Camará X Penha)

. SV790 (Campo Grande X Cascadura)

. 731 (Campo Grande X Marechal Hermes)

. 737 (Santíssimo X Cascadura)