Polícia prende em Pernambuco acusado de ordenar execução de norte-americano no Rio

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com o apoio da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, prenderam, nesta terça-feira (24/09), um homem que mandou matar um cidadão norte-americano, em 2021, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. A prisão de Ricardo Vicente Nascimento ocorreu no município de Jaboatão dos Guararapes, naquele estado, após ação integrada de inteligência.

Segundo as investigações, o acusado arquitetou, junto com sua ex-companheira, Márcia Cristina Neves, – ex-sogra da vítima e avó da filha dele –, o homicídio do norte-americano Leuvis Manuel Olivero Ramos. O crime foi praticado logo após o americano ter se encontrado com Márcia, que era quem buscava a criança na escola.



Os agentes apuraram que os acusados estiveram no local e arquitetaram o plano com o executor do crime, e parte dessas ações foi flagrada em imagens de câmeras de segurança. Nas imagens, Ricardo desembarca do veículo de Márcia, entra no veículo do executor, onde segundo a polícia, ajusta os últimos detalhes do homicídio. Pouco depois, ele entra novamente no veículo de Márcia, que faz contato com a vítima. Leuvis foi atingido em seguida, com diversos disparos de arma de fogo, efetuados pelo homem que desembarcou de um veículo preto.

Segundo investigado, a relação entre a vítima e sua ex-companheira, filha da acusada, era extremamente conturbada, tendo ela concordado com o plano de sua mãe e seu padrasto.



A ex-companheira do autor segue presa por envolvimento no crime. As investigações seguem em andamento para localizar o executor do homicídio, cuja identidade não está sendo divulgada, para não atrapalhar as investigações.