Gusttavo Lima tem prisão revogada pela Justiça

Decisão da Justiça de Pernambuco revogou prisão preventiva do cantor - Foto: Divulgação/Instagram

A Justiça de Pernambuco decidiu revogar a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima. A decisão, publicada pelo TJPE na tarde desta terça-feira (24), anula a ordem de prisão emitida na última segunda (23). O sertanejo é investigado por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro com casas de apostas online.

A decisão foi assinada pelo relator do caso, desembargador Eduardo Guilliod Maranhão. De acordo com o portal G1, o relator entendeu que o pedido de prisão preventiva estava baseado em "considerações genéricas" e que o cantor não estava tentando ajudar fugitivos da justiça quando viajou com José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha, responsáveis pela empresa empresa Vai de Bet que também tiveram ordem de prisão neste mês.

Lima, que está nos Estados Unidos, é apontado como responsável por 25% das ações da Vai de Bet, uma das empresas investigadas pela Operação Integration. A ação mira casas de apostas online acusadas de usar influenciadores digitais para promover jogos de azar e driblar a legislação legal contra jogos do tipo.



Dezoito pessoas, incluindo a influenciadora Deolane Bezerra, foram presas na ação, mas deixaram a prisão nesta terça (24) após o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinar a soltura dos envolvidos.