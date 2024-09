PM é baleado por criminosos enquanto deixava seus filhos na escola

Um subtenente da Polícia Militar foi baleado por criminosos, nesta terça-feira (24), na Rua Raul de Barros Vieira, em Bangu, na zona oeste do Rio. No momento que foi atingido, o policial estava acompanhado de sua mulher e seus dois filhos. Ele foi atingido por quatro tiros e está internado em estado grave.

No momento que foi abordado, o PM estava se despedindo dos filhos, que ficariam na escola. Uma câmera de segurança da rua filmou o momento em que um carro preto para na rua, três homens desembarcam, mas apenas um deles vai em direção do PM.

O criminoso chega a gritar para o oficial, que tentou reagir. No entanto, rapidamente ele é atingido pelos disparos. Em seguida, o homem rouba a arma do policial e foge no carro em que estavam seus comparsas.

Depois de baleado, o subtenente foi socorrido por uma viatura da PM que estava próxima ao local. Ele foi levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, onde continua internado. O policial foi atingido no braço, queixo, ombro e nas costas.

A esposa do oficial e seus filhos não foram atingidos. O policial é lotado no Batalhão de Policiamento de Vias Expressas.