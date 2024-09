Condenado por estuprar enteada de 10 anos é preso em São Gonçalo

Na ocasião, condenado se deitou com a menor em sua cama e a estuprou - Foto: Divulgação

Na ocasião, condenado se deitou com a menor em sua cama e a estuprou - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, nesta terça-feira (24), um homem condenado a 12 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi localizado em sua residência, na Estrada do Coelho, em São Gonçalo.

A ação faz parte da operação “Rede Segura”, que se utiliza da ferramenta Ronda Virtual, procedimento técnico que busca rastros digitais de foragidos de alta periculosidade condenados pela Justiça do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações, em 2017, o autor buscou sua enteada, de 10 anos, na casa de sua sogra e a levou para sua residência, em Piabetá, distrito de Magé. Na ocasião, ele se deitou com a menor em sua cama e a estuprou.

Na manhã seguinte, a mãe da vítima foi até a casa do acusado. Ao saber do ocorrido, ela acionou a polícia, que o prendeu em flagrante.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão condenatória, expedido pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Magé.