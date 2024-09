Agentes penais aprendem haxixe dentro de salsichas em presídio na Zona Oeste do Rio

Agentes da Secretária de Administração Penitenciária (Seap) aprenderam 176 pedras de haxixe armazenadas dentro de salsichas picadas, em uma revista para entrar no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na manhã deste domingo (22).

A companheiro do detento Jonas Lopes de Carvalho tentou entrar no local com uma sacola cheia de salsicha picada para entregar ao homem. Como todo alimento é passado por uma revista, logo de cara os agentes acharam que havia algo de errado.

Ao examinar a sacola, os agentes descobriram que dentro de cada salsicha picada havia um pouco de haxixe embalado em papel pvc. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a 34ªDP (Bangu).