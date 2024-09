"Rolezinho" de moto é encerrado por caveirão da PM em São Gonçalo; Vídeos

Na noite do último domingo (22), agentes da Polícia Militar encerraram um "rolezinho" de moto realizado no bairro Coelho, em São Gonçalo. Até mesmo um caveirão (nome popular do carro blindado usado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) foi enviado para a ação. Não houve o registro de presos e feridos.





Os policiais do 7º BPM (São Gonçalo) dispersaram os veículos reunidos em uma das ruas da região. De acordo com a corporação, ações para reprimir tais mobilizações são desencadeadas regularmente em toda a cidade.



Nessas ações, agentes interceptam os motociclistas e realizam as verificações de documentos pertinentes, além de verificar possíveis atos infracionais em flagrante.



A corporação também atua em conjunto com equipes do Detran na 'Ação Siga Legal', responsável pela fiscalização de possíveis irregularidades em veículos automotores para reprimir esse tipo de prática.

Em relação à cidade de São Gonçalo, a Corporação afirma que trabalha junto à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), em diversas ações de combate à prática dos chamados "rolezinhos" em diferentes pontos do município.





A Polícia Militar ressalta a importância de que a população colabore realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, realizando o acionamento através da Central 190 para que as medidas imediatas cabíveis possam ser tomadas. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos sejam iniciados.