Polícia Civil prende padrasto e mãe por estupro de vulnerável e maus-tratos

No último domingo (22/09), Policiais Civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam um homem e uma mulher por crimes de estupro de vulnerável e maus-tratos. As prisões ocorreram no bairro de Anchieta, na cidade do Rio de Janeiro, e no bairro de Jardim Alegria, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após monitoramento do Setor de Inteligência.



De acordo com as investigações, o casal cometeu os delitos de estupro de vulnerável e de maus-tratos contra as filhas da acusada, de 5 e de 8 anos, enteadas do acusado. As crianças foram constrangidas à prática de atos sexuais pelo casal.

Leia mais:



Tiroteio deixa dois mortos e dois feridos na Baixada Fluminense

Mais de 20 aves são resgatadas de cativeiro em São Gonçalo

Os abusos foram registrados no aparelho celular da mãe. Contra os dois, foram cumpridos mandados de prisão preventiva.