Polícia Civil prende mais um acusado de extorquir empresário na Região dos Lagos

Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam, neste sábado (22/09), em Xerém, na Baixada Fluminense, mais um integrante do grupo criminoso responsável pela extorsão com privação de liberdade de um empresário da rede hoteleira na Região dos Lagos. O homem foi localizado durante uma ação simultânea que ocorreu nas duas regiões do estado.



Contra o criminoso, havia um mandado de prisão preventiva por extorsão qualificada e associação criminosa.

Essa foi a segunda prisão realizada durante a "Operação Arraial". A primeira fase foi deflagrada no início de setembro, quando uma mulher foi capturada por integrar a mesma quadrilha.



As investigações continuam para localizar os demais investigados, que estão foragidos.