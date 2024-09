Operações no RJ: Maré e Cidade de Deus têm 30 escolas fechadas e fogo em barricadas

Foram deflagradas pela Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (23), operações no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste, que visam coibir roubos de cargas e de veículos. Na Cidade de Deus os agentes fazem também a retirada de barricadas instaladas por traficantes nas ruas. Alguns dos bloqueios foram incendiados e colunas de fumaça podiam ser vistas de longe. Não há informações sobre prisões e apreensões.

Devido às ações, 30 escolas localizadas nas comunidades precisaram fechar as portas. No Complexo da Maré, equipes dos batalhões de Choque (BPChq) e de Operações Especiais (Bope) estão na comunidade Parque União, onde 21 escolas da rede municipal e duas da rede estadual também precisaram suspender as aulas.

Enquanto isso, na Cidade de Deus, militares do 18º BPM (Jacarepaguá), com o apoio do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) estão atuando na operação. No local, sete escolas a rede municipal fecharam as portas na manhã desta segunda-feira (23).