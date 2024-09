Cacau Protásio anuncia fim de casamento de 12 anos

A atriz e humorista Cacau Protásio terminou o casamento com o fotógrafo Janderson Pires. O anúncio do fim do relacionamento veio por meio das redes sociais, na última quarta-feira (18). Com uma publicação conjunta, eles afirmaram que fizeram tudo que podiam para “reacender a chama”, mas que não funcionou.

“Como tudo na vida tem um início, um meio e, às vezes, um fim, nós chegamos no nosso ponto final. Após 12 anos de uma união cheia de amor, companheirismo e tantas histórias, eu e Janderson decidimos encerrar nosso casamento” inciou a atriz.

Ao longo do texto, eles alegam que tentaram evitar essa situação. “Ainda assim, nós acreditamos, com todas as nossas forças, que valia a pena lutar. Fizemos questão de estar um ao lado do outro, em cada passo, tanto nos momentos profissionais quanto nos pessoais, tentando, com todo o nosso amor, reacender a chama que nos uniu por tantos anos. Cada instante foi uma tentativa sincera de resgatar o que tínhamos de mais bonito”, afirmou.



Mesmo com as tentativas de ficarem juntos, ambos desabafaram sobre as falhas. No fim, agradeceram ao carinho e apoio de amigos e fãs nesse momento difícil.

“Porém, mesmo com todo o nosso esforço e dedicação, chegou o momento doloroso de aceitar que nossos caminhos, agora, precisam seguir em direções diferentes. Nossa separação foi decidida com muito amor, respeito e cuidado porque, acima de tudo, queremos honrar a história que construímos juntos [...] Agradeço, de coração, todo o carinho e apoio que vocês sempre nos deram. Vocês foram parte dessa história e é por isso que peço que compreendam e respeitem este momento tão difícil para nós”, finalizou.