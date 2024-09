Anitta tem samba-enredo escolhido para o carnaval de 2025; Confira a letra!

O samba “Logun-Edé: Santo Menino que velho respeita”, relata a história do orixá filho de Oxóssi e Oxum - Foto: Reprodução

O samba “Logun-Edé: Santo Menino que velho respeita”, relata a história do orixá filho de Oxóssi e Oxum - Foto: Reprodução

Mais uma conquista na carreira da cantora Anitta, dessa vez, dentro da Marquês de Sapucaí, pois a artista teve seu samba-enredo escolhido para o carnaval de 2025, no Rio de Janeiro, pela escola Unidos da Tijuca. O samba foi escolhido na quadra da escola na noite do último sábado (21) e é uma obra de Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau, além de Anitta.

O samba “Logun-Edé: Santo Menino que velho respeita”, relata a história do orixá filho de Oxóssi e Oxum. A Unidos da Tijuca será a primeira escola a desfilar na Sapucaí, na segunda de carnaval.

Em 2023, a escola de samba apostou no enredo que contava as lendas e histórias da cultura de Portugal, conquistando o 11º lugar na classificação, sendo o penúltimo do Grupo Especial.



Veja a letra do samba-enredo da Unidos da Tijuca de 2025:

Reflete o espelho… Orisun

Nas águas de Oxum

À luz de Orunmilá

Magia que desaguou na ribeira

E fez o caçador se encantar

Sou eu, sou eu

Príncipe nascido desse grande amor

Herdeiro da bravura e da beleza

É da minha natureza a dualidade e o fulgor

De tudo que aprendi, o todo que reuni

Fez imbatível a força do meu axé

Com brilho imenso, desafio o consenso, inquieto e intenso

Sou Logum Edé

Oakofaê, odoiá

Oakofaê, desbravei o mar

Não ando sozinho montei no cavalo marinho

Abri caminho pro povo de Ijexá

E no rufar dos Ilus meu tambor

A fé no Kale Bokum assentou

A proteção de meus pais, ofás e abebés

Sou a Tijuca e seus candomblés

Um lindo leque se abriu, ori do meu pavilhão

Amarelo ouro e azul pavão

Orixá menino que velho respeita

Recebi sentença de pai Oxalá

Eu não descanso depois da missão cumprida

A minha sina é recomeçar