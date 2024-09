Polícia Civil prende responsável por incêndio em vegetação nativa no interior do Rio

Foi preso pela Polícia Civil neste sábado (21), um homem acusado de incendiar a mata nativa da região de Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, que tinham como objetivo coibir delitos ambientais no interior fluminense, o homem teria colocado fogo em sua própria terra, mas as chamas se alastraram para propriedades vizinhas e para a vegetação nativa. Ele foi preso próximo à rodovia RJ 145.

O Corpo de Bombeiros da região precisou ser acionado para conter as chamas. De acordo com a polícia, o incêndio causou grande dano ambiental e problemas para a fauna e flora da região.



O fogo também causou impactos no fluxo de veículos na RJ 145, que precisou ser interrompido devido à grande quantidade de fumaça.